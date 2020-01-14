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Нафтогаз оплатил Оператору ГТС Украины январский транзит российского газа

Нафтогаз оплатил Оператору ГТС Украины январский транзит российского газа
14:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Группа "Нафтогаз" перечислила ОГТСУ около 4 млрд грн предоплаты за транзит и внутреннюю транспортировку.

Компании группы "Нафтогаз" перечислили ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) около 4 млрд грн в качестве предоплаты за предоставление услуг по транзиту и внутренней транспортировке природного газа, сообщил генеральный директор Сергей Макогон в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы получили три суммы. Самая большая – месячная предоплата за транзит, в соответствии с тарифами, утвержденными НКРЭКУ (Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг - ред.), из расчета транзита 178 млн кубометров в сутки. Мы получили эту плату в полном объеме – несколько миллиардов гривен. Потом мы получили от "Нафтогаза" деньги за внутреннюю транспортировку, поскольку НАК является поставщиком газа для ТКЭ и населения. Мы также получили деньги от "Укргазвыдобування" как предоплату за транспортировку добываемого ими газа. Все три суммы - это порядка 4 млрд грн", - сказал он.

Макогон отметил важность достигнутых и подписанных в конце декабря прошлого года договоренностей, согласно которым "Газпром" оплачивает суточную мощность 178 млн куб. м на входных и выходных точках ГТС Украины в соответствии с принципом "качай или плати", даже несмотря на меньшие подаваемые в январе заявки.

"Самое главное, что они нам платят за 178 млн кубометров в сутки, хоть мы и качаем меньше. Более того, мы даже экономим на топливном газе, некоторые агрегаты нам не надо включать", - добавил глава ОГТСУ.

По его словам, зафиксированная в контракте на 2020 год годовая мощность в объеме 65 млрд куб. м является равномерным потоком в течение года – 178 млн куб. м в сутки.

"Если "Газпром" захочет больше, то он подаст заявку "Нафтогазу", и тот может дополнительно купить квартальные, месячные или суточные мощности, но они будут с повышающими коэффициентами, которые утверждены НКРЭКУ. Соответственно, такие же повышающие коэффициенты выставляются "Газпрому". Зеркально. И "Нафтогаз" во всех случаях получает свою маржу", - пояснил Макогон.

В Нафтогазе прокомментировали снижение объемов транзита газа через ГТС Украины

Как сообщалось, в соответствии с подписанным 20 декабря в Минске межправительственным протоколом Украина-РФ-Еврокомиссия, на протяжении 27-30 декабря было реализовано пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказом сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписанием транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 годы - по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет.

Украина ожидает получить от транзита природного газа в течение 2020-24 годов минимум $7,2 млрд. В случае бронирования мощностей ГТС Украины свыше минимально закрепленных контрактом 225 млрд куб. м на протяжении пяти лет доход от транзита увеличится.

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Нафтогаз, Транзит газа, НКРЭКУ, Сергей Макогон, ОГТСУ.
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