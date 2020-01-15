Украина потратила 3-4 миллиарда на подготовку к "нулевому транзиту" газа

Новости Бизнеса:15 ноября Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об анбандлинге.

За последние два года Украина инвестировала 3-4 млрд грн в украинскую газотранспортную систему для подготовки к возможному прекращению транзита российского газа. Об этом рассказал генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон в интервью "Интерфакс-Украина".

"Около 3-4 млрд грн. В 2019 году у "Укртрансгаза" был рекордный объем инвестиций, если брать последние 5-10 лет. Очень много работы было проделано. Мы, фактически, всю нашу систему перестроили на реверсный режим", - сказал Макогон.

По его мнению, все инвестиции, внесенные за последние два года в рамках подготовки к нулевому транзиту, позволяют Украине без проблем пройти январь в условиях снижения транзитных объемов газа. При этом, было модернизировано не только направление из Словакии, но и южное направление из Румынии.

"Как вы знаете, Молдова до последнего момента рассчитывала получать газ с южного направления. Сейчас газ продолжает идти через нас, но в середине декабря "Газпром" даже забронировал мощности из Болгарии в Румынию", - рассказал Макогон.

Он напомнил, что в реверсном режиме ГТС Украины работала только в 2009 году, когда было полное отключение транзита.

"Конечно, идеальный для нас вариант - не включать реверс, но мы хорошо подготовились для работы в этом режиме... Сейчас мы видим, что все нормально функционирует", - добавил руководитель ОГТСУ.

В 2015 году, в рамках договоренностей с Европейским энергетическим сообществом, Украина обязалась осуществить анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины", то есть разделить транспортировку, хранение, добычу и продажу газа.

31 октября 2019 года Верховная Рада приняла закон о проведении анбандлинга "Нафтогаза". Это было необходимым условием того, чтобы Украина могла заключить новый контракт о транзите газа с Россией по европейским правилам.

22 ноября НКРЭКУ сертифицировала Оператора ГТС. 17 декабря решение сертифицировать Оператора ГТС Украины принял Секретариат Энергетического сообщества ЕС.

Анбандлинг официально завершился 1 января 2020 года.

30 декабря 2019 года в Вене завершились четырехдневные переговоры с ПАО "Газпром" о транзите газа по территории Украины. Стороны подписали новый транзитный контракт на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет на аналогичных условиях по принципу "качай или плати". Минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие 4 года.