Какая стоимость продуктов по состоянию на 15 января 2020 года

Новости Бизнеса:Следите за еженедельным мониторингом цен на главные продукты питания в Украине.

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия изменились:

Средняя цена на батон была - 14,40 грн. На этой неделе цена - 13,49 грн.

Средняя цена на черный хлеб была - 21,73 грн. Цена на этой неделе - 21,39 грн.

Цена на белый хлеб была 20,08 грн. Цена на этой неделе - 18,85 грн.

Булка (упаковка 5 штук) была - 14,50 грн. На этой неделе цена ниже - 14,14 грн.

Кисломолочная продукция:

Цены на кисломолочные продукты немного колебались:

Средняя цена за пакет молока (900 г) была 27,12 грн. Цена на этой неделе - 27,51 грн

Кефир (900 г) стоил 27,53 грн. Цена на этой неделе - 28,02 грн.

Цена за пачку масла (200 г) была - 42,67 грн. Цена на этой неделе - 43,82 грн.

Сметану (350 г) можно было купить за 24,62 грн. На этой неделе цена выше - 26,47 грн.

Цена за творог (180 г) была 24,44 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Мясные продукты:

Цена на мясные продукты на этой неделе изменилась:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 137,69 грн. Цена на этой неделе - 142,21 грн.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 103,44 грн. Цена на этой неделе - 104,46 грн.

Курятина филе (1 кг), стоило - 109,45 грн. Цена на этой неделе - 97,99 грн.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 119,90 грн. На этой неделе та - 93,45 грн.

Крупы:

Цены на крупы на этой неделе немного изменились:

Цена за 1 килограмм гречки была - 27,70 грн. На этой неделе цена больше - 35,66 грн.

Цена на рис (1 кг) была - 23,80 грн. Цена на этой неделе - 22,85 грн.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 15,83 грн. Цена на этой неделе осталась такой же.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 13,89 грн. На этой неделе цена та же.

Бакалея:

Стоимость бакалейных товаров изменилась:

Цена на яйца (10 шт.) была - 26,82 грн. Цена на этой неделе - 27,28 грн.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 34,04 грн. На этой неделе цена - 31,30 грн.

Сахар (1 кг) стоил - 13,36 грн. На этой неделе цена - 13,13 грн.

Соусы и специи

Стоимость соусов и специй на этой неделе немного изменились.

За соль (1,5 кг) требовали - 8,69 грн. Цена на этой неделе - 8,97 грн.

Стоимость перца черный горошек (10 г) была - 5,60 грн. На этой неделе цена поднялась - 7,23 грн.

Цена на майонез 67% (380 г) была - 22,24 грн. На этой неделе средняя стоимость - 22,79 грн.

Кетчуп (270 г) стоил - 10,84 грн. Стоимость на этой неделе - 12,75 грн.