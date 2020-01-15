Какая стоимость продуктов по состоянию на 15 января 2020 года

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.
Хлебобулочные изделия:
Цены на хлебобулочные изделия изменились:
Средняя цена на батон была - 14,40 грн. На этой неделе цена - 13,49 грн.
Средняя цена на черный хлеб была - 21,73 грн. Цена на этой неделе - 21,39 грн.
Цена на белый хлеб была 20,08 грн. Цена на этой неделе - 18,85 грн.
Булка (упаковка 5 штук) была - 14,50 грн. На этой неделе цена ниже - 14,14 грн.
Кисломолочная продукция:
Цены на кисломолочные продукты немного колебались:
Средняя цена за пакет молока (900 г) была 27,12 грн. Цена на этой неделе - 27,51 грн
Кефир (900 г) стоил 27,53 грн. Цена на этой неделе - 28,02 грн.
Цена за пачку масла (200 г) была - 42,67 грн. Цена на этой неделе - 43,82 грн.
Сметану (350 г) можно было купить за 24,62 грн. На этой неделе цена выше - 26,47 грн.
Цена за творог (180 г) была 24,44 грн. На этой неделе цена не изменилась.
Мясные продукты:
Цена на мясные продукты на этой неделе изменилась:
Говядина (1 кг) в среднем стоила - 137,69 грн. Цена на этой неделе - 142,21 грн.
Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 103,44 грн. Цена на этой неделе - 104,46 грн.
Курятина филе (1 кг), стоило - 109,45 грн. Цена на этой неделе - 97,99 грн.
Средняя цена на сало (1 кг) была - 119,90 грн. На этой неделе та - 93,45 грн.
Крупы:
Цены на крупы на этой неделе немного изменились:
Цена за 1 килограмм гречки была - 27,70 грн. На этой неделе цена больше - 35,66 грн.
Цена на рис (1 кг) была - 23,80 грн. Цена на этой неделе - 22,85 грн.
Мука пшеничная (1 кг) стоила - 15,83 грн. Цена на этой неделе осталась такой же.
Цена за пачку макарон, в среднем была - 13,89 грн. На этой неделе цена та же.
Бакалея:
Стоимость бакалейных товаров изменилась:
Цена на яйца (10 шт.) была - 26,82 грн. Цена на этой неделе - 27,28 грн.
Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 34,04 грн. На этой неделе цена - 31,30 грн.
Сахар (1 кг) стоил - 13,36 грн. На этой неделе цена - 13,13 грн.
Соусы и специи
Стоимость соусов и специй на этой неделе немного изменились.
За соль (1,5 кг) требовали - 8,69 грн. Цена на этой неделе - 8,97 грн.
Стоимость перца черный горошек (10 г) была - 5,60 грн. На этой неделе цена поднялась - 7,23 грн.
Цена на майонез 67% (380 г) была - 22,24 грн. На этой неделе средняя стоимость - 22,79 грн.
Кетчуп (270 г) стоил - 10,84 грн. Стоимость на этой неделе - 12,75 грн.