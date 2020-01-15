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Меркель задумалась об увеличении конкурентоспособности украинской ГТС

Меркель задумалась об увеличении конкурентоспособности украинской ГТС
16:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Меркель выступает за увеличение инвестиций в украинскую ГТС.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за необходимость обеспечения увеличения инвестиций в украинскую газотранспортную систему с целью повышения ее конкурентоспособности.

Об этом она заявила во время телефонного разговора с Президентом Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Ангела Меркель со своей стороны отметила, что следующей задачей является обеспечение увеличения инвестиций в украинскую ГТС для повышения ее конкурентоспособности", - говорится в сообщении.

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В то же время, по данным Офиса Президента, Зеленский отметил, что доволен достигнутым компромиссом и заключением нового контракта, и поблагодарил Германию за посредничество.

Как сообщалось ранее, 30 декабря Украина после затяжных переговоров подписала контракт о транзите газа с российской стороной. Среди прочего, в контракте заложен принцип "качай или плати", который обязывает Россию оплачивать забронированные мощности независимо от объема прокачки.

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Германия, Ангела Меркель, ГТС, Владимир Зеленский.
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