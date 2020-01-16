В Госстате рассказали, сколько в Украине безработных

Новости Бизнеса:В Украине более 338 тыс. безработных, большинство - женщины.

По состоянию на конец декабря 2019 года, в Украине зарегистрировано 338,2 тыс. безработных. Из них 177,3 тыс. это женщины, а 160,9 тыс. – мужчины. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы статистики Украины.

Кроме того, большинство зарегистрированных безработных – городское население. Среди горожан 176 тыс. неработающих, а вот среди сельских жителей – 162,2 тыс.

В течение последних трех месяцев эта цифра постоянно росла. Например, в октябре был зарегистрирован самый низкий за год показатель по безработице – 259,3 тыс. Однако уже в ноябре эта цифра составила 288,9 тыс.

За предыдущие месяцы года количество безработных постоянно уменьшалось: в январе – 364,3 тыс., в марте – 340,7 тыс., в мае 300,9 тыс., а в сентябре 268,2 тыс.

Похожая динамика наблюдается и в количестве безработных на одно вакантное место. Еще в январе эта цифра равнялась пяти (67,8 тыс. рабочих мест), однако уже в феврале снизилась до четырех (84,5 тыс. рабочих мест).

Следующие восемь месяцев этот показатель был стабильным – три человека на место. Количество вакантных предложений колебалось в пределах 90,8 тыс. – 108,2 тыс.

В ноябре показатель снова ухудшился и был равен четырем (80,9 тыс. мест). В декабре количество претендентов на одно рабочее место выросло до шести (59 тыс. вакансий).