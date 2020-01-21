Данилишин назвал оптимальный уровень учетной ставки НБУ

Новости Бизнеса:Глава Совета считает, что соответствующий настоящему времени уровень учетной ставки должен составлять 7,1%.

Соответствующий настоящему времени уровень учетной ставки должен составлять 4,1% (уровень инфляции в 2019 году) плюс 3 процентных пункта (п.п.).

Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин в Facebook.

"Принято считать, что уровень нейтральной ставки для Украины – 3% сверх показателя инфляции", - уточнил Данилишин.

НБУ с 13 декабря 2019 года понизил учетную ставку до 13,5% с 15,5% годовых.

Участники рынка ожидают дальнейшего существенного снижения Нацбанком учетной ставки в конце января в связи с тем, что инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% с 9,8% годом ранее и приблизилась к нижней границе установленного центробанком целевого диапазона в 5% ± 1 п.п.

В начале 2020 года Данилишин отмечал, что снижение учетной ставки Нацбанком началось слишком поздно, а размер снижения был чисто символическим (до декабрьского снижения на 2 п.п.). В данный момент учетная ставка НБУ в 3,3 раза превышает уровень потребительской инфляции.