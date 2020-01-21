Безработица в Украине: в Минэкономики назвали основные причины

Новости Бизнеса:В Минэкономики увеличение зарегистрированных безработных считают сезонным явлением.

Рост количества зарегистрированных безработных в декабре является традиционным сезонным явлением, которое обусловлено завершением полевых работ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики и торговли и сельского хозяйства Украины.

"Рост количества зарегистрированных безработных в декабре по сравнению с ноябрем на 17% является традиционным сезонным явлением. Ключевым драйвером сезонности является ежегодный рост зарегистрированных безработных в сельской местности до пиковых значений, именно в зимний период", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подавляющее большинство сельского населения вовлечено в сектор сельского хозяйства, который имеет сезонный характер. А следовательно с окончанием сезона полевых работ, такие работники склонны становиться на учет в Государственную службу занятости на период временной безработицы до начала нового сезона полевых работ. Это приводит к заметному увеличению количества зарегистрированных безработных в конце года.

Как сообщалось, согласно данным Госстата, за декабрь 2019 года в Украине было зарегистрировано 338,2 тыс. безработных, на 17,1% больше, чем за предыдущий месяц, но на 1,0% больше по сравнению с декабрем 2018 года.