В Украине готовят новый выпуск еврооблигаций

Новости Бизнеса:В Минфине объявили о выпуске 10-летних еврооблигаций в евро.

Украина объявила о выпуске новых еврооблигаций в евро с десятилетним сроком оборота, сообщило Министерство финансов на сайте.

"Украина объявила о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком оборота, деноминированных в евро, по положению S/Правилом 114А", – сообщило ведомство в среду.

Также применяются положения FCA/ICMA по стабилизации, уточнил Минфин.

Украина в середине июня 2019 года разместила на внешнем рынке заимствований выпуск 7-летних еврооблигаций на EUR1 млрд под 6,75% годовых. Это был первый за последние 15 лет суверенный выпуск украинских еврооблигаций в евро. Спрос на него превысил предложение в 6 раз.

Минфин ранее заявлял о планах осуществить первый выпуск еврооблигаций в 2020 году в начале года.