Новая программа МВФ: Зеленский встретился с Георгиевой в Давосе

Новости Бизнеса:Зеленский и Георгиева провели конструктивную дискуссию в Давосе.

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским на Международном экономическом форуме в Давосе отметила прогресс в выполнении Украиной условий для старта новой программы.

"У нас был очень конструктивный разговор с президентом Зеленским о прогрессе, сделанном в реформировании судебной власти, повышении уважения к закону, в продвижении в экономическом росте и важности завершить действия, которые по-прежнему остаются неразрешимыми, чтобы мы могли поставить программу МВФ на решение совета директоров", – сказала она.

Георгиева также поблагодарила президента и его команду за стремление выполнить предусмотренные программой обязательства.

Зеленский в свою очередь также отметил, что дискуссия была конструктивной.

"У нас была хорошая дискуссия об очень важной поддержке МВФ Украины в целом и для каждого украинца", - сказал президент.