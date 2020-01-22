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Новая программа МВФ: Зеленский встретился с Георгиевой в Давосе

Новая программа МВФ: Зеленский встретился с Георгиевой в Давосе
17:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Зеленский и Георгиева провели конструктивную дискуссию в Давосе.

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским на Международном экономическом форуме в Давосе отметила прогресс в выполнении Украиной условий для старта новой программы.

"У нас был очень конструктивный разговор с президентом Зеленским о прогрессе, сделанном в реформировании судебной власти, повышении уважения к закону, в продвижении в экономическом росте и важности завершить действия, которые по-прежнему остаются неразрешимыми, чтобы мы могли поставить программу МВФ на решение совета директоров", – сказала она.

Георгиева также поблагодарила президента и его команду за стремление выполнить предусмотренные программой обязательства.

Зеленский в свою очередь также отметил, что дискуссия была конструктивной.

"У нас была хорошая дискуссия об очень важной поддержке МВФ Украины в целом и для каждого украинца", - сказал президент.

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МВФ, Давос, Владимир Зеленский, Кристалина Георгиева.
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