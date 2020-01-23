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Гончарук: Каждый инвестор получит в правительстве "investment nanny" (Видео)

Гончарук: Каждый инвестор получит в правительстве "investment nanny" (Видео)
16:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Премьер-министр Украины ответил на вопрос украинского бизнесмена о "нянях" инвесторам.

Украинским инвесторам правительство тоже предоставит "инвестиционную няню".

Об этом сказал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время Украинского завтрака в Давосе в ответ на вопрос украинского бизнесмена, владельца и президента группы DCH Александра Ярославского.

"Я здесь слышал, — сказал бизнесмен, комментируя выступление Премьера Гончарука, — что "очень нежно" вы будете относиться к иностранным инвесторам — у них будут "няни". Я хочу спросить у Премьер-министра: а будут ли "няни" для местных инвесторов, будет ли к ним такое же "нежное" отношение, как к иностранным инвесторам?"

В ответ на это Премьер заявил, что каждый инвестор получит в правительстве "персонального менеджера" — "investment nanny", а правительство готово принимать сигналы от инвесторов о трудностях или противодействии чиновников на местах, но в будущем намерено создать четкую систему и прозрачные процедуры, которые позволят Украине отказаться от практики "ручного вмешательства" в решение вопросов инвесторов.

"Для тех, кто уже сейчас инвестирует в Украину, отношение должно быть точно не хуже, чем к тем, кого мы хотели бы привлечь. Конечно, этот "investment nanny" — это такой маркетинг, чтобы привлечь внимание, — сказал Гончарук. — Я уверен, что суть этого подхода вам всем хорошо понятна. Мы хотим, чтобы у каждого человека, который инвестирует в экономику, инвестирует в нашу страну, был прямой контакт с правительством".

"Для того, чтобы не терять время, мы просим вас, — сказал Гончарук, обращаясь к залу, — если вы готовы инвестировать, развивать нашу страну, пожалуйста: у вас есть возможность иметь конкретного индивидуального менеджера в правительстве, который будет вас слышать, будет заботиться о ваших инвестициях. Наша задача — не в ручном режиме решать ваши проблемы, наша задача — максимально быстро получать от вас сигнал, где система дает сбои. Это тот подход, который мы избрали и реализуем".

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Ярославский, который инвестировал в инфраструктурные проекты в Украине около 1 млрд дол., также отметил, что в Украине заметны существенные изменения, что позволяет реализовывать в стране большие инфраструктурные проекты. "От себя могу сказать, — подчеркнул украинский бизнесмен, — в Украине на 100% изменилась ситуация. Я буду говорить о конкретных вещах: много лет мы пытались начать строительство аэропорта в городе Днепр (хотим, конечно, и в Донецке), а в этом году мы начинаем строительство этого важного инфраструктурного объекта, и я надеюсь, что это только начало", — сказал бизнесмен. Он добавил, что планирует инвестировать в развитие украинской инфраструктуры, и назвал Давос-2020 самым продуктивным для Украины.

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Александр Ярославский, Кабмин, Швейцария, Давос, Алексей Гончарук.
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