Маркарова: Мы имеем достаточно средств для нормального функционирования государства

Новости Бизнеса:Оксана Маркарова: На казначейском счете Украины находится 27 миллиардов гривен.

На казначейском счете Украины находится 27 миллиардов гривен, что вполне достаточно для нормального функционирования государства.

Об этом в эфире "Свобода слова" сказала министр финансов Украины Оксана Маркарова, сообщает корреспондент Укринформа.

"Вопрос о ликвидности: достаточно ли у нас средств на счете? Мы каждый день мониторим наш так называемый казначейский счет. Еще у нас есть валютные счета. По состоянию на сегодня около 5 миллиардов гривен у нас на гривневом счету. А на валютных счетах, если посчитать в эквиваленте - еще 22 миллиарда", - сказала Маркарова.

Она также добавила, что этих средств достаточно для того, чтобы нормально функционировало государство.

Как ранее сообщало агентство, в Министерстве финансов заверили, что все защищенные расходы государственного бюджета финансируются в обычном режиме.