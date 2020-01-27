Украинская курятина готовится захватить рынки Европы

Новости Бизнеса:Украина возобновит экспорт курятины в ЕС в ближайшее время.

В "Союзе птицеводов Украины" уверены, что запрет на экспорт в Европейский Союз будет кратковременным.

Об этом заявил председатель Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко в комментарии УНН.

Он отметил, что сейчас происходит процесс пересмотра импортных ограничений Еврокомиссии и согласовываются принципы по зонированию территорий, которых коснулся птичий грипп. Это стало одним из условий Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ).

"Мы надеемся, что Европейская Комиссия пересмотрит введенные ограничения и примет положительное решение о применении принципа зонирования по Украине, и в ближайшее время возобновит импорт из благополучных по птичьего гриппа регионов", - рассказал Карпенко.

Как известно, 22 января, после того как на одной из птицефабрик в Винницкой обнаружили вспышку птичьего гриппа, Европейская Комиссия ввела временные ограничения по закупкам мяса птицы из Украины.