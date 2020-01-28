Какая стоимость продуктов по состоянию на 28 января 2020 года

Новости Бизнеса:Следите за еженедельным мониторингом цен на главные продукты питания в Украине.

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия изменились:

Средняя цена на батон была - 13,49 грн. На этой неделе цена - 13,39 грн.

Средняя цена на черный хлеб была - 21,39 грн. Цена на этой неделе не изменилась.

Цена на белый хлеб была 18,85 грн. Цена на этой неделе та же.

Булка (упаковка 5 штук) была - 14,14 грн. На этой неделе цена ниже - 14,03 грн.

Кисломолочная продукция:

Цены на кисломолочные продукты немного колебались:

Средняя цена за пакет молока (900 г) была 27,51 грн. Цена на этой неделе - 29,56 грн

Кефир (900 г) стоил 28,08 грн. Цена на этой неделе не изменилась.

Цена за пачку масла (200 г) была - 43,82 грн. Цена на этой неделе - 45,75 грн.

Сметану (350 г) можно было купить за 26,47 грн. На этой неделе цена выше - 27,78 грн.

Цена за творог (180 г) была 24,14 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Мясные продукты:

Цена на мясные продукты на этой неделе изменилась:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 142,21 грн. Цена на этой неделе - 147,46 грн.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 104,46 грн. Цена на этой неделе та же грн.

Курятина филе (1 кг), стоило - 97,99 грн. Цена на этой неделе - 103,50 грн.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 93,45 грн. На этой неделе - не изменилась.

Крупы:

Цены на крупы на этой неделе немного изменились:

Цена за 1 килограмм гречки была - 35,66 грн. На этой неделе цена больше - 30,20 грн.

Цена на рис (1 кг) была - 22,85 грн. Цена на этой неделе - 24,85 грн.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 15,83 грн. Цена на этой неделе осталась такой же.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 13,89 грн. На этой неделе цена та же.

Бакалея:

Стоимость бакалейных товаров изменилась:

Цена на яйца (10 шт.) была - 27,28 грн. Цена на этой неделе - 24,19 грн.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 31,30 грн. На этой неделе цена - 33,20 грн.

Сахар (1 кг) стоил - 13,13 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Соусы и специи

Стоимость соусов и специй на этой неделе немного изменились.

За соль (1,5 кг) требовали - 8,97 грн. Цена на этой неделе - 9,37 грн.

Стоимость перца черный горошек (10 г) была - 7,23 грн. На этой неделе цена поднялась - 7,17 грн.

Цена на майонез 67% (380 г) была - 22,79 грн. На этой неделе средняя стоимость та же.

Кетчуп (270 г) стоил - 12,75 грн. Стоимость на этой неделе - 11,80 грн.