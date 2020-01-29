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Нафтогаз снижает цены на газ для промышленности

Нафтогаз снижает цены на газ для промышленности
14:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Нафтогаз обнародовал ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 февраля 2020 года для промышленных потребителей.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" с 1 февраля снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 15% по сравнению с январем – до 4661 грн с 5500 грн за тыс. кубометров (без учета НДС и транспортных расходов), говорится в сообщении компании.

При этом максимальные цены для промпотребителей с 1 февраля будут снижены на 14% - до 5208 грн с 6072 грн за тыс. кубометров газа (без учета НДС и транспортных расходов). Как отметили в компании, ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Справка. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Напомним, цена поставки НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для нужд населения и производителей тепла в январе 2020 года составит 4,65 грн/куб. м (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов), что на 25% меньше, чем в январе 2019 года (6,26 грн/куб. м).

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Газ, Нафтогаз, Природный газ, Цены на газ.
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