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Нацбанк дал прогноз по инфляции

Нацбанк дал прогноз по инфляции
15:19 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Нацбанк снизил прогноз инфляции в Украине на 2020 год до 4,8%.

В Национальном банке ожидают, что в течение 2020 года инфляция в Украине не превысит 5% в годовом измерении.

Об этом сказал глава Национального банка Украины Яков Смолий во время пресс-брифинга по вопросам монетарной политики 30 января.

"В 2019 году потребительская инфляция замедлилась до 4,1% - самого низкого уровня за последние 6 лет. Таким образом, мы достигли цели 5 ± 1 п.п., которую декларировали в 2015 году. Укрепление гривни имело решающее влияние на стремительное замедление инфляции в конце прошлого года. Ревальвация нивелировала эффекты достаточно сильного потребительского спроса", - сказал Смолий.

"Замедление инфляции, по нашим оценкам, будет продолжаться. Начиная с января и в течение большей части года она будет ниже целевого диапазона 5 ± 1 п.п., но в 4 квартале она ускорится и составит 4,8% по итогам текущего года. До конца года она вернется в цильвий диапазон", - пидкркслив он.

Национальный банк снизил учетную ставку

"Этому будет способствовать ряд факторов. Во-первых, прошлогодняя ревальвация гривни будет продолжать отображаться на стоимости импортируемых товаров. Во-вторых, сохранение тносительно невысоких цен на энергоносители на мировых рынках будет сдерживать подорожание топлива на внтуреннем рынке.

В-третьих, продовольственная инфляция при отсутствии шоков предложения будет незначительной благодаря ожидаемому улучшению урожайности овощей и фруктов", - пояснил глава НБУ.

По его словам, в 2021-2022м годах инфляция вследствие смягчения монетарной политики будет находиться на уровне среднесрочной цели 5 ± 1 п.п.

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НБУ, Инфляция, Цены, ВВП.
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