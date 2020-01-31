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В Украину поступил сжиженный газ из Польши

В Украину поступил сжиженный газ из Польши
11:29 Сегодня Телеграф Фото: utg.ua

Новости Бизнеса:Часть поставляемого на польский терминал LNG уже поступает в Украину.

Часть поставляемого на терминал в Польщу сжиженного природного газа (LNG) уже поступает в Украину, сообщил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

Таким образом Макогон прокомментировал статистику, согласно которой в Польшу уже пришло 57 танкеров со сжиженным газом из Катара, 13 танкеров из США и 10 танкеров из Норвегии.

"Статистика поставок LNG на терминал в Польшу. Часть этого газа уже в Украине", - написал он.

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Ранее Оператор ГТС сообщал, что Украина начала виртуальный импорт газа из Польши. Это предполагает, что физически газ из Польши не поставляется, а страны проводят взаимозачет газовых потоков.

Группа компаний Энергетические ресурсы Украины (ЭРУ) подписала соглашение с польской нефтегазовой компанией PGNiG о покупке и импорте в Украину американского сжиженного газа в августе 2019 года. Объемы поставок не уточнялись.

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Газ, Польша, ГТС, Сжиженный газ, LNG.
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