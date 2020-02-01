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Уменьшение тарифов на коммуналку: Гончарук поведал свой план (Видео)

Уменьшение тарифов на коммуналку: Гончарук поведал свой план (Видео)
11:03 Сегодня Телеграф УНН Фото: kmu.gov.ua

Новости Бизнеса:Алексей Гончарук хочет снизить расходы украинцев на коммуналку до 15% семейного бюджета.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал целью своего Кабмина снижение расходов украинцев на коммунальные услуги до 15% семейного бюджета. Подключить для достижения этого хочет и термомодернизацию жилых домов.

Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Самый эффективный способ снизить стоимость на тепло в платежке - повысить энергоэффективность зданий. В платежке две составляющие - цена тепла и объем потребления. Существенно уменьшить потребление можно за счет энергоэффективных мероприятий. Экономия от 25% до 60% тепла - ведет к уменьшению суммы в платежке", - написал Гончарук.

По его словам, в 2020 году "на полную мощность" заработает Фонд энергоэффективности по новому принципу: "сверху-вниз". "К правительственной инициативе термомодернизировать как можно больше многоквартирных домов в этом году уже присоединились представители 31 городов из 18 областей Украины", - добавил Премьер.

Гончарук рассказал Зеленскому о снижении тарифов на тепло в Украине

"Цель правительства - сделать так, чтобы расходы людей на коммунальные услуги были не больше 15% семейного бюджета", - подытожил Гончарук.

Накануне под председательством Президента Зеленского состоялась совещание по вопросам тарифов на услуги теплоснабжения для населения и реализации программы энергоэффективности в жилом фонде.

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Кабмин, Коммуналка, Алексей Гончарук.
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