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Вторник, 04.02.2020
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Какая стоимость продуктов по состоянию на 4 февраля 2020 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 4 февраля 2020 года

Какая стоимость продуктов по состоянию на 4 февраля 2020 года

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Какая стоимость продуктов по состоянию на 4 февраля 2020 года
20:02 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса:Следите за еженедельным мониторингом цен на главные продукты питания в Украине.

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия изменились:

Средняя цена на батон была - 13,39 грн. На этой неделе цена - 13,45 грн.

Средняя цена на черный хлеб была - 21,39 грн. Цена на этой - 21,82 грн.

Цена на белый хлеб была 18,85 грн. Цена на этой неделе та же.

Булка (упаковка 5 штук) была - 14,03 грн. На этой неделе цена - 14,13 грн.

Кисломолочная продукция:

Цены на кисломолочные продукты немного колебались:

Средняя цена за пакет молока (900 г) была 29,56 грн. Цена на этой неделе - 28,41 грн

Кефир (900 г) стоил 28,08 грн. Цена на этой неделе - 28,02 грн.

Цена за пачку масла (200 г) была - 45,75 грн. Цена на этой неделе - 45,67 грн.

Сметану (350 г) можно было купить за 27,78 грн. На этой неделе цена выше - 30,75 грн.

Цена за творог (180 г) была 24,14 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Мясные продукты:

Цена на мясные продукты на этой неделе немного  изменилась:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 147,46 грн. Цена на этой неделе - 148,71 грн.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 104,46 грн. Цена на этой неделе та же грн.

Курятина филе (1 кг), стоило - 103,50 грн. Цена на этой неделе осталась прежней.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 93,45 грн. На этой неделе - 115,00 грн.

Крупы:

Цены на крупы на этой неделе не изменились:

Цена за 1 килограмм гречки была - 30,20 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Цена на рис (1 кг) была - 24,85 грн. Цена на этой неделе та же.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 15,83 грн. Цена на этой неделе осталась такой же.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 13,89 грн. На этой неделе прежняя.

Бакалея:

Стоимость бакалейных товаров немного изменилась:

Цена на яйца (10 шт.) была - 24,19 грн. Цена на этой неделе - 25,18 грн.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 33,20 грн. На этой неделе цена такая же.

Сахар (1 кг) стоил - 13,13 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Соусы и специи

Стоимость соусов и специй на этой неделе изменились.

За соль (1,5 кг) требовали - 9,37 грн. Цена на этой неделе прежняя.

Стоимость перца черный горошек (10 г) была - 7,17 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Цена на майонез 67% (380 г) была - 22,79 грн. На этой неделе средняя стоимость - 22,13 грн.

Кетчуп (270 г) стоил - 11,80 грн. Стоимость на этой неделе - 11,62 грн.

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