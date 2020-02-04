Какая стоимость продуктов по состоянию на 4 февраля 2020 года

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.
Хлебобулочные изделия:
Цены на хлебобулочные изделия изменились:
Средняя цена на батон была - 13,39 грн. На этой неделе цена - 13,45 грн.
Средняя цена на черный хлеб была - 21,39 грн. Цена на этой - 21,82 грн.
Цена на белый хлеб была 18,85 грн. Цена на этой неделе та же.
Булка (упаковка 5 штук) была - 14,03 грн. На этой неделе цена - 14,13 грн.
Кисломолочная продукция:
Цены на кисломолочные продукты немного колебались:
Средняя цена за пакет молока (900 г) была 29,56 грн. Цена на этой неделе - 28,41 грн
Кефир (900 г) стоил 28,08 грн. Цена на этой неделе - 28,02 грн.
Цена за пачку масла (200 г) была - 45,75 грн. Цена на этой неделе - 45,67 грн.
Сметану (350 г) можно было купить за 27,78 грн. На этой неделе цена выше - 30,75 грн.
Цена за творог (180 г) была 24,14 грн. На этой неделе цена не изменилась.
Мясные продукты:
Цена на мясные продукты на этой неделе немного изменилась:
Говядина (1 кг) в среднем стоила - 147,46 грн. Цена на этой неделе - 148,71 грн.
Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 104,46 грн. Цена на этой неделе та же грн.
Курятина филе (1 кг), стоило - 103,50 грн. Цена на этой неделе осталась прежней.
Средняя цена на сало (1 кг) была - 93,45 грн. На этой неделе - 115,00 грн.
Крупы:
Цены на крупы на этой неделе не изменились:
Цена за 1 килограмм гречки была - 30,20 грн. На этой неделе цена не изменилась.
Цена на рис (1 кг) была - 24,85 грн. Цена на этой неделе та же.
Мука пшеничная (1 кг) стоила - 15,83 грн. Цена на этой неделе осталась такой же.
Цена за пачку макарон, в среднем была - 13,89 грн. На этой неделе прежняя.
Бакалея:
Стоимость бакалейных товаров немного изменилась:
Цена на яйца (10 шт.) была - 24,19 грн. Цена на этой неделе - 25,18 грн.
Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 33,20 грн. На этой неделе цена такая же.
Сахар (1 кг) стоил - 13,13 грн. На этой неделе цена не изменилась.
Соусы и специи
Стоимость соусов и специй на этой неделе изменились.
За соль (1,5 кг) требовали - 9,37 грн. Цена на этой неделе прежняя.
Стоимость перца черный горошек (10 г) была - 7,17 грн. На этой неделе цена не изменилась.
Цена на майонез 67% (380 г) была - 22,79 грн. На этой неделе средняя стоимость - 22,13 грн.
Кетчуп (270 г) стоил - 11,80 грн. Стоимость на этой неделе - 11,62 грн.