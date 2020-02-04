Укравтодор сможет получать госгарантии по заимствованиям на развитие дорожной сети

Новости Бизнеса:Президент Украины подписал законы, позволяющие "Укравтодору" привлекать заимствования под государственные гарантии на развитие инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы "О внесении изменений в раздел VI" Заключительные и переходные положения "Бюджетного кодекса Украины" № 467-IX и "О внесении изменений в статью 6 Закона Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год" №468-их , которые Верховная Рада приняла 16 января 2020.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Законы предусматривают возможность для Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) получать государственные гарантии по заимствованиям с 2020 года для финансирования развития сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения", - сказано в сообщении.

Привлечение Укравтодором на развитие автомобильных дорог финансовых ресурсов позволит ускорить ремонт и реконструкцию дорог, модернизацию дорожной инфраструктуры, а также строительство новых путей.

"Активное развитие транспортных сетей и улучшения их качества будет стимулировать экономический рост и способствовать повышению безопасности дорожного движения, сокращению для людей и грузов времени нахождения в пути в пункты назначения", - отметили в ОПУ.