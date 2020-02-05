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Минздрав предложил Минэкономики вместе бороться с ботулизмом

Минздрав предложил Минэкономики вместе бороться с ботулизмом
11:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Минздрав предложил рассмотреть межсекторальное взаимодействие по профилактике ботулизма.

Министерство здравоохранения направило письмо министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофею Милованову с предложением совместного осуществления мероприятий, которые помогут снизить уровень заболеваемости инфекционными болезнями, в частности ботулизмом, сообщается на сайте Минздрава.

Согласно сообщению, Минздрав предложил рассмотреть вопрос межсекторального взаимодействия по профилактике ботулизма на расширенной коллегии Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Кроме того, предлагается поручить Госпотребслужбе совместно с Центром общественного здоровья провести информационную кампанию по профилактике ботулизма, признать приоритетными для контроля мощности по производству, переработке, хранению и обороту пищевых продуктов.

Очередной случай ботулизма: в Чернигове три человека попали в реанимацию

По состоянию на 2 января 2020 года в Украине имеется 92 дозы сыворотки против ботулизма.

Ботулизм - тяжелое пищевое отравление, вызванное употреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) и при неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов питания.

Лучший способ защитить свое здоровье - воздерживаться от еды, качество которой потребителю неизвестно.

Напомним, в Минздраве заявили, что в Украине пока не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая коронавируса.

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Минздрав, Минэкономики, Ботулизм, Тимофей Милованов.
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