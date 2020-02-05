Бизнес в Украине и Европе: Дубилет обозначил различия и преимущества

Новости Бизнеса:По словам Дубилета, бизнес в Европе зарегулирован больше, чем в Украине.

Финансовый сектор и бизнес в Европе и Британии зарегулированы больше, чем в Украине. Но богатые страны могут себе это позволить.

Такое мнение министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет высказал в интервью Радио свобода.

"Я сказал бы, что в Британии гораздо, особенно в финансовом секторе, все очень и очень зарегулировано. То есть в некоторых случаях даже более зарегулировано, чем в Украине, - рассказал Дубилет. - Это на самом деле есть преимущество и недостаток одновременно. Потому что, с одной стороны, через большую регуляцию, там у тебя более медленно идут процессы, а с другой стороны, возможно, там эта регуляция предусматривает, что потребитель больше защищен от каких-либо неожиданностей, так сказать".

Одновременно Дубилет считает, что Украине не стоит на данном этапе копировать все европейские правила. Потому что страны Европы богаты, и могут себе такое позволить, а Украине лучше выбрать динамичное развитие с менее жесткими правилами игры в сфере бизнеса.

"В принципе и Европа, и Британия считают, что они более зарегулированы, чем Украина. И когда мы говорим о том, что нам нужно быть как Европа, то это не факт, что нам нужно иметь все процедуры, такие как в Европе. Потому что Европа может себе это позволить. Это уже богатая страна. Как и Британия. Мы должны быть сейчас как Европа в начале прошлого века, когда в них все динамично развивалось. Поэтому не факт, что нужно полностью все копировать", - сказал он.

Как известно, 23 января в Давосе Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство готовит на весну пакет законопроектов по упрощению налогового законодательства. Он добавил, что властям необходимо продолжать валютную либерализацию, а также необходимо упростить условия трудоустройства. Последнее он объяснил тем, что "в Украине сейчас, я так шучу, развестись проще, чем уволить человека с работы, а это диспропорция, которой не должно быть".