Правительство упростило начало работ по строительству дорог

Новости Бизнеса:Кабмин отменил обязательное получение разрешения от ГАСИ на капитальный ремонт дорог общего пользования.

Кабинет министров Украины ввел эксперимент до 1 января 2022 года, предусматривающий оптимизацию приобретения права на выполнение работ по капитальному ремонту дорог общего пользования, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook в среду.

В частности, отменяется необходимость для подрядчиков в получении разрешения на ремонт дорог от Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

Как отмечается в сопутствующих документах к проекту распоряжения, в настоящее время разрешение на выполнение строительных работ выдается органами государственного архитектурно-строительного контроля на бесплатной основе в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. При этом нужно предоставить семь документов, подготовка которых составляет примерно 20 дней, исходя из практики. Таким образом, срок приобретения права на выполнение капитального ремонта составляет ориентировочно не менее трех месяцев.

Ожидается, что отмена необходимости получения указанных разрешений сократит соответствующую процедуру на один месяц.

В свою очередь проект акта предусматривает привлечение инженера-консультанта при выполнении ремонтных работ на дорогах общего пользования, а также заключение до начала строительства договоров страхования строительных работ на период строительства и гарантийного срока качества работ для дорог общего пользования как объектов строительства.