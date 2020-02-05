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Нефть снова занимает позиции: стоимость "черного золота" растет

Нефть снова занимает позиции: стоимость "черного золота" растет
15:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Цена на нефть растет после снижения на фоне коронавируса.

Цена на нефть снова растет после снижения более чем на 20% в январе.

Об этом сообщает сайт Investing.com.

"Цены на нефть растут в среду на сигналах перепродажи рынке после снижения более чем на 20% с январского пика. Индекс относительной силы (relative strength index, RSI) для WTI, которая оценивает, насколько быстрым является рост или снижение цен, в среду уменьшился до 30 пунктов, что является сигналом перепродажи рынка", - говорится в сообщении.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $54,55 за баррель, что на $0,59 (1,09%) выше цены на закрытии предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник цена на фьючерсы снизилась на $0,49 (0,9%), до $ 53,96 за баррель.

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Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на это время подорожал на $0,47 (0,97%) - до $50,08 за баррель. На время закрытия предыдущих торгов цена контракта составила $49,61 за баррель, опустившись на $ 0,5 (1%) по сравнению с предыдущей сессией.

Снижение цен WTI и Brent с пикового уровня, зафиксированного 6 января, превысило 20%, что указывает на "медвежий" тренд.

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Нефть, Баррель, Цена на нефть, Стоимость нефти.
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