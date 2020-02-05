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"Новый пласт неопределенности": в ЕЦБ побаиваются коронавируса

"Новый пласт неопределенности": в ЕЦБ побаиваются коронавируса
19:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Кристин Лагард рассказала, на что может повлиять коронавирус в мировой экономике.

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард назвала "уханьский коронавирус" новым фактором неопределенности в мировой экономике.

"В то время как угроза торговой войны между США и Китаем, похоже, ослабевает, новый пласт неопределенности добавляет коронавирус, - сказала она в ходе выступления в Париже. - Поэтому мы продолжаем внимательно следить за этими рисками и их воздействием на наш основной сценарий развития экономики".

В условиях неопределенности прогнозные оценки ЕЦБ относительно процентных ставках и выкупа активов "действуют как эффективные автоматические стабилизаторы", отметила Лагард.

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"Мы вступаем в эру, когда климатические риски возьмут на себя центральную роль в политике", - полагает она, в том числе они будут влиять на денежно-кредитную политику. По ее словам, "например, мы изучаем стандарты раскрытия информации, которые будут необходимы для того, чтобы внести климатические вопросы в оценки рисков", сообщило агентство Bloomberg.

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Китай, ЕЦБ, Кристин Лагард, Вирус, Коронавирус.
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