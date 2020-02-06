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Оржель: Мы выходим из отопительного сезона с 3 млн тонн угля на складах

Оржель: Мы выходим из отопительного сезона с 3 млн тонн угля на складах
17:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Министр считает, что такое количество запасов угля на складах может быть пожароопасным.

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) по окончанию отопительного сезона могут составить около 3 млн тонн, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Мы выходим из отопительного сезона с 3 млн тонн угля на складах. Он не отработан. Сейчас период, когда идет максимальная нагрузка на энергосистему, но 3 млн тонн у нас остается на складах. Это и пожароопасно, и мы реально отрабатываем и оплачиваем авансом за уголь, но мы его не отрабатываем на станциях", – сказал он во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским посещения шахты "Межиричанская" (город Червоноград, Львовской обл.) в четверг.

Согласно обнародованным Министерством энергетики и защиты окружающей среды данным, по состоянию на 6 февраля запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляют 2 млн 711 тыс. тонн.

Оржель предположил, что поставлять газ украинцам смогут облэнерго и Укрпочта

Как сообщалось, из отопительного сезона 2018/2019 Украины вышла с запасами угля на складах ТЭС и ТЭЦ в 1 млн 714,4 тыс. тонн.

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Уголь, ТЭЦ, ТЭС, Алексей Оржель.
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