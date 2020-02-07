Кабмин: Цена на газ для украинцев снизилась на 25%

Новости Бизнеса:Кабинет министров подсчитал, что цена на газ для населения за год (январь к январю) снизилась на 25%.

Министр энергетики Алексей Оржель рассказал, что получение двух платежек за газ - европейская практика.

Об этом заявил в ходе часа вопросов к правительству в Раде.

"О том, как удалось решить вопрос с ценой на газ. Действительно, были большие риски того, что нам не удастся подписать договор на транспортировку по территории Украины в Европу газа. Как результат - вышло. Это дало нам возможность обеспечить уменьшение цены на газ для наших украинских потребителей в отношении январь к январю на 25%", - рассказал Оржель.

Однако, по его словам есть и другие факторы, влияющие на конечный тариф.

"Есть необходимость инвестиционных вложений в энергетическую инфраструктуру, есть значительная изношенность инфраструктуры и основных фондов. Учитывая такие факторы, которые нам позволяли уменьшать цену, мы все-таки, максимально балансируя ситуацию, вкладывали средства для обновления основных фондов и инфраструктуры", - добавил Оржель.

На уточняющий вопрос депутатов о причинах получения украинцами двух платежек за газ, министр отметил, что это европейская практика, отвечающая Третьему энергетическому пакету.

"Это разделение на разные услуги. Есть инфраструктурная составляющая тарифа, а есть товарная составляющая тарифа. Регулятор принимал такое решение", - сказал Оржель.

"Дело в том, что для того, чтобы была постоянная возможность получать услугу газоснабжения, чтобы было давление в сетях, чтобы были ремонтные бригады и обслуживающий персонал, нужно платить деньги. Не может оно постоянно быть в рабочем состоянии, чтобы за это не платили", - пояснил он.

Напомним, цена поставки НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для нужд населения и производителей тепла в январе 2020 года составит 4,65 грн/куб. м (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов), что на 25% меньше, чем в январе 2019 года (6,26 грн/куб. м).