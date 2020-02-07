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В Украине повысят пособие по безработице: сколько можно получить

В Украине повысят пособие по безработице: сколько можно получить
16:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Утратившие работу украинцы смогут получить минимум 1800 гривень выплат.

С 1 марта увеличивается минимальный размер пособия по безработице.

Об этом сообщили в Киевском городском центре занятости.

"Киевский городской центр занятости информирует: правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы (постановление №211 от 31.01.2020) увеличило с 1 марта 2020 года минимальный размер пособия по безработице", - сообщили в службе занятости.

Таким образом, для лиц, выплаты которым назначаются с учетом страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице будет увеличен до 1800 гривень. Для лиц, выплаты которым назначаются без учета страхового стажа (кто в течение года, предшествовавшего регистрации лица в качестве безработного, работал меньше шести месяцев), минимальный размер пособия по безработице увеличен до 650 гривень.

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Как напомнили в службе занятости, будет оставаться действующим размер максимальной помощи по безработице, установленный 1 декабря 2019. Сейчас он составляет 8408 гривень (четыре прожиточных минимума).

По данным Киевского городского центра занятости, на начало февраля пособие по безработице в столице получали 8356 безработных, среди них минимальное, в размере 610 гривень - 383 безработных, в размере 1630 гривень - 217, а максимальное пособие по безработице - 4096 лиц.

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Безработица, Зарплата, Работа, Трудоустройство, Пособие по безработице.
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