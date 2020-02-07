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В Украине за прошедший год увеличился показатель количества добычи нефти

В Украине за прошедший год увеличился показатель количества добычи нефти
17:56 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:Украинские предприятия за прошлый год увеличили количество добытой нефти.

Предприятия группы Нафтогаз в 2019 году увеличили добычу нефти и конденсата на 5,7% - с 1,89 млн тонн до 1,99 млн тонн.

Об этом сообщает Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" по итогам 2019 года.

Так, сообщается, что ПАО "Укрнафта", что на 50%+1 принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", увеличило добычу нефти и конденсата на 4,8% - с 1,45 млн тонн до 1,52 млн тонн. 

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АО "Укргаздобыча" увеличила добычу на 6,6% - с 446,7 тыс. тонн до 478,2 тыс. тонн.

Частные добытчики сократили добычу нефти и конденсата на 39% - с 214,9 тыс. тонн до 135,4 тыс. тонн.

Таким образом, в добыче нефти и газового конденсата в Украине в 2019 году доля группы Нафтогаз составила более 90%. 

В Украине значительно вырос импорт и транзит газа 

При этом, как отметили в компании, доля нефтепродуктов, выработанных из нефти украинской добычи, существенно меньше доли нефтепродуктов, ввезенных в Украину из-за границы или произведенных из импортируемой нефти.

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Все по теме:

Украина, Нефть, Укргаздобыча, Нафтогаз Украины, Финансы, Укрнафта.
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