В Украине заложено строительство двух боевых катеров

Новости Бизнеса:Сегодня, 8 февраля 2019, на предприятии "Завод "Кузница на Рыбальском"" заложено строительство очередных боевых катеров для Военно-Морских Сил ВС Украины.

Сегодня заложено очередные боевые катера для Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, передает ВМС ВСУ Украины в Facebook.

"8 февраля 2019 на ЧАО "Завод "Кузница на Рыбацком" заложено очередные боевые катера для Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины - бронированный артиллерийский катер проекта 58155 и десантно-штурмовой катер проекта 58503", - говорится в сообщении.

Также опубликованы фото начала строительства.

Ранее сообщалось, что патрульные катера США вошли в состав ВМС Украины. Катера Славянск и Старобельск успешно прошли ходовые испытания в Одессе и стали единицами украинского военного флота.

ВМС Украины собираются получить еще три катера Island в 2021 году.

Также сообщалось, что Кабмин одобрил контракт с Францией по патрульным катерам. В течение следующих трех лет Госпогранслужба получит 20 современных 32-метровых патрульных корабля компании ОСЕА.