В Украине заложено строительство двух боевых катеров

Сегодня заложено очередные боевые катера для Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, передает ВМС ВСУ Украины в Facebook.
"8 февраля 2019 на ЧАО "Завод "Кузница на Рыбацком" заложено очередные боевые катера для Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины - бронированный артиллерийский катер проекта 58155 и десантно-штурмовой катер проекта 58503", - говорится в сообщении.
Также опубликованы фото начала строительства.
Ранее сообщалось, что патрульные катера США вошли в состав ВМС Украины. Катера Славянск и Старобельск успешно прошли ходовые испытания в Одессе и стали единицами украинского военного флота.
ВМС Украины собираются получить еще три катера Island в 2021 году.
Также сообщалось, что Кабмин одобрил контракт с Францией по патрульным катерам. В течение следующих трех лет Госпогранслужба получит 20 современных 32-метровых патрульных корабля компании ОСЕА.