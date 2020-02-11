"Инфляционный отчет": в НБУ дали прогноз на 2020 год

Новости Бизнеса:Согласно запланированному сценарию, инфляция до конца 2020 года вернется в пределы целевого диапазона.

Потребительская инфляция до конца текущего года вернется в пределы целевого диапазона в результате высокого внутреннего спроса и дальнейшего смягчения монетарной политики Национального банка Украины (НБУ), сообщается в комментарии центробанка по инфляции в январе 2020 года.

Как отмечается в комментарии, фактические показатели ценовой динамики в январе соответствовали траектории прогноза НБУ, опубликованном в "Инфляционном отчете" за январь 2020 года.

"Потребительская инфляция ожидаемо вышла за нижнюю границу целевого диапазона 5% ± 1 п.п. и, вероятно, будет находиться там в течение следующих месяцев, все еще отражая эффект прошлогоднего укрепления гривни, более низкие мировые цены на энергоресурсы и ослабление давления со стороны предложения отдельных продуктов питания", - говорится в комментарии.

Согласно ему, эти факторы перевесили влияние высоких темпов роста потребительского спроса и заработных плат.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат Украины, в январе 2020 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 3,2% (с 4,1% в декабре). В месячном измерении цены выросли на 0,2%.