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В прошедшем году объем частных переводов в Украину составил $12 млрд

В прошедшем году объем частных переводов в Украину составил $12 млрд
22:47 Вс, 16 Февраль 2020 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Через системы перевода средств поступило в Украину - почти $2,3 млрд.

По предварительным оценкам Национального банка, в 2019 году объем частных переводов в Украину по официальным и неформальным каналам составил почти 12 млрд долл.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, по предварительным данным финучреждения, в 2019 году объем частных переводов по официальным и неформальным каналам составлял в Украину из-за границы - почти 12 млрд долл. США в эквиваленте, с Украины за границу - почти 600 млн долл. США в эквиваленте.

Из них через системы перевода средств поступило в Украину - почти 2,3 млрд долл. США в эквиваленте, то есть примерно пятая часть всех частных переводов в Украину, а с Украины - почти 400 млн долл. США в эквиваленте, то есть примерно две трети всех частных переводов с Украины.

В разрезе стран объем переводов, осуществленных через системы перевода средств, распределился следующим образом: в Украину:

  • из США - 18%,
  • с Израиля - 14%;
  • с Италии - 9%;
  • из России - 7%;
  • из Польши - 7%;
  • из других 219 стран - 45%;

с Украины:

  • в Россию - 31%;
  • в Грузию - 11%;
  • в Азербайджан - 6%;
  • в Китай - 5%;
  • в Узбекистан - 5%;
  • в другие 195 стран - 42%.

Самые большие объемы трансграничных переводов осуществлено с использованием систем перевода средств - резидентов США: 93% - в Украину и 96% - с Украины.

"Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. В течение 2019 года сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, почти в шесть раз превышает сумму средств, отправленных за её пределы", - прокомментировали информацию в НБУ.

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Украина, США, Валюта, Деньги, Доллары, Перевод.
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