В прошедшем году объем частных переводов в Украину составил $12 млрд

Новости Бизнеса:Через системы перевода средств поступило в Украину - почти $2,3 млрд.

По предварительным оценкам Национального банка, в 2019 году объем частных переводов в Украину по официальным и неформальным каналам составил почти 12 млрд долл.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, по предварительным данным финучреждения, в 2019 году объем частных переводов по официальным и неформальным каналам составлял в Украину из-за границы - почти 12 млрд долл. США в эквиваленте, с Украины за границу - почти 600 млн долл. США в эквиваленте.

Из них через системы перевода средств поступило в Украину - почти 2,3 млрд долл. США в эквиваленте, то есть примерно пятая часть всех частных переводов в Украину, а с Украины - почти 400 млн долл. США в эквиваленте, то есть примерно две трети всех частных переводов с Украины.

В разрезе стран объем переводов, осуществленных через системы перевода средств, распределился следующим образом: в Украину:

из США - 18%,

с Израиля - 14%;

с Италии - 9%;

из России - 7%;

из Польши - 7%;

из других 219 стран - 45%;

с Украины:

в Россию - 31%;

в Грузию - 11%;

в Азербайджан - 6%;

в Китай - 5%;

в Узбекистан - 5%;

в другие 195 стран - 42%.

Самые большие объемы трансграничных переводов осуществлено с использованием систем перевода средств - резидентов США: 93% - в Украину и 96% - с Украины.

"Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. В течение 2019 года сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, почти в шесть раз превышает сумму средств, отправленных за её пределы", - прокомментировали информацию в НБУ.