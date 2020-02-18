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Зеленский одобрил закон о бесплатном питании для детей переселенцев

Зеленский одобрил закон о бесплатном питании для детей переселенцев
11:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: КГГА

Новости Бизнеса:Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении детям переселенцев бесплатного питания в учебных заведениях.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц", которым предусматривается предоставление бесплатного питания детям внутренне перемещенных лиц.

Согласно информации на сайте Верховной Рады Украины, 18 февраля документ был возвращен с подписью президента.

Как сообщалось, 16 января Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц", которым предусматривается предоставление бесплатного питания детям внутренне перемещенных лиц.

Этот законопроект № 0930 во втором чтении и в целом проголосовали 355 народных депутатов.

Организацию детского питания проверят в школах Украины

Законом вносятся изменения в законы Украины "О дошкольном образовании", "О детском питании" и "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц". Согласно положениям документа, государство будет обязано обеспечить детским питанием детей переселенцев грудного возраста и детей второго года жизни, а также детей из числа внутренне перемещенных лиц, обучающихся в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях независимо от подчинения, типов и форм собственности.

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Школа, Владимир Зеленский, Питание в школах, Дети-переселенцы.
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