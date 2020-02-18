Какая стоимость продуктов по состоянию на 18 февраля 2020 года

Новости Бизнеса:Следите за еженедельным мониторингом цен на главные продукты питания в Украине.

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия не изменились:

Средняя цена на батон была - 13,45 грн. На этой неделе цена осталась прежней.

Средняя цена на черный хлеб была - 21,39 грн. Цена на этой не поменялась.

Цена на белый хлеб была 21,69 грн. Цена на этой неделе та же .

Булка (упаковка 5 штук) была - 14,13 грн. На этой неделе цена прежняя.

Кисломолочная продукция:

Цены на кисломолочные продукты немного колебались:

Средняя цена за пакет молока (900 г) была 28,41 грн. Цена на этой неделе не изменилась.

Кефир (900 г) стоил 28,02 грн. Цена на этой неделе - 28,12 грн.

Цена за пачку масла (200 г) была - 46,51 грн. Цена на этой неделе та же.

Сметану (350 г) можно было купить за 30,75 грн. На этой неделе цена - 30,22 грн.

Цена за творог (180 г) была 24,36 грн. На этой неделе цена - 24,95 грн.

Мясные продукты:

Цена на мясные продукты на этой неделе немного изменилась:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 152,21 грн. Цена на этой неделе - 148,71 грн.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 104,46 грн. Цена на этой неделе та же грн.

Курятина филе (1 кг), стоило - 103,50 грн. Цена на этой неделе осталась прежней.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 115,00 грн. На этой неделе цена - 98,45 грн.

Крупы:

Цены на крупы на этой неделе не изменились:

Цена за 1 килограмм гречки была - 30,20 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Цена на рис (1 кг) была - 24,85 грн. Цена на этой неделе меньше - 19,89 грн.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 15,83 грн. Цена на этой неделе выше - 16,28 грн.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 13,89 грн. На этой неделе прежняя.

Бакалея:

Стоимость бакалейных товаров немного изменилась:

Цена на яйца (10 шт.) была - 23,18 грн. Цена на этой неделе - 23,68 грн.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 32,46 грн. На этой неделе цена - 30,56 грн.

Сахар (1 кг) стоил - 13,46 грн. На этой неделе цена та же.

Соусы и специи

Стоимость соусов и специй на этой неделе не изменились.

За соль (1,5 кг) требовали - 9,37 грн. Цена на этой неделе прежняя.

Стоимость перца черный горошек (10 г) была - 7,17 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Цена на майонез 67% (380 г) была - 22,13 грн. На этой неделе средняя стоимость - 22,79 грн.

Кетчуп (270 г) стоил - 11,62 грн. Стоимость на этой неделе - 12,57 грн.