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Экспорт зерновых: Украина демонстрирует отличный результат

Экспорт зерновых: Украина демонстрирует отличный результат
11:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Украина с начала текущего маркетингового года экспортировала 39 млн тонн зерновых.

Украина с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 20 февраля 2020 года экспортировала 38,99 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 7,9 млн тонн больше, чем на ту же дату прошлого МГ.

Согласно данным информационно-аналитического портала АПК Украины, к настоящему времени страна экспортировала 16,26 млн тонн пшеницы, 18,26 млн тонн кукурузы, 3,98 млн тонн ячменя.

По состоянию на 20 февраля текущего года также экспортировано 246 тыс. тонн муки.

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Как известно, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в феврале повысило прогноз экспорта зерновых в Украине на 2019/2020 МГ на 0,5 млн тонн по сравнению с январским прогнозом – до 56,6 млн тонн за счет показателей по кукурузе.

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Украина, Экспорт, Зерновые, Импорт, Мука.
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