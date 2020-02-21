Кабмин пересмотрит госбюджет уже весной

Новости Бизнеса:Премьер анонсировал пересмотр бюджета на основе обновленного макропрогноза.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал, что в ближайшее время будет пересмотрен макроэкономический прогноз, что повлечет необходимость внести весной соответствующие изменения в государственный бюджет на 2020 год.

Об этом он заявил во время представления отчета о работе правительства в зале Верховной Рады.

"Сейчас, конечно, его нужно пересматривать. Министерство экономики уже над этим работает. Я думаю, что в ближайшие пару недель мы выйдем с новым макропрогнозом на этот год, и, конечно, весной нам нужно возвращаться к пересмотру (бюджета – ред.), чтобы посмотреть еще раз с учетом этого макропрогноза на государственный бюджет", - сказал Гончарук.

Премьер отметил, что в предыдущем макропрогнозе закладывались цены на энергоресурсы, конъюнктура на внешних рынках, валютный курс, которые существенно отличаются от нынешних.

Как сообщалось, осенью 2019 года Минэкономики представило обновленный макропрогноз по Украине на 2020-2022 годы, в котором средний валютный курс на 2020 год предусмотрен на уровне 27 гривень за доллар. Доходы государственного бюджета Украины в январе составили 42,6 миллиарда гривень, что на 25% ниже планового показателя на этот период.

По сообщению Министерства финансов, главной причиной недовыполнения по доходам стали существенные изменения макроэкономических показателей Украины по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года. Премьер-министр Гончарук объяснил недовыполнение бюджета в январе укреплением гривни и теплой зимой. Он отметил, что бюджет ранее планировался по более высокому курсу доллара, что и вызвало несоответствия.