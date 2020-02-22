Оржель спрогнозировал новое снижение цен на газ

Новости Бизнеса:Алексей Оржель: Цена газа летом может упасть до $80.

Цена газа летом может упасть до $80 за 1 тысячу кубометров - такое удешевление способно негативно повлиять на добычу газа в Украине.

Об этом во время круглого стола "Зеленый энергетический переход Украины: видение до 2050 года и последующие шаги" сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент Укринформа.

"Этим летом мы ожидаем цену на газ на уровне 80 долларов. Это означает, что будет очень трудно принимать решения, чтобы вкладывать средства в любую добычу. Много кто говорит, что на этом падении рынка надо вкладывать деньги - вместе с тем многие компании заморозили свои инвестиционные проекты", - отметил министр.

Он назвал и другие факторы, которые могут сказаться на собственной добыче газа: уменьшение объемов потребления, введение налогов на содержание углерода.

"Это уменьшает финансовую модель. При всем желании поддержать и увеличить собственную добычу, такие сценарии снизят заинтересованность инвесторов. Думаю, что деятельность может остановиться", - предположил Оржель.