Скачать
Четверг, 27.02.2020
Кулеба: Украина может вступить в НАТО даже с оккупированными территориями
Кулеба: Украина может вступить в НАТО даже с оккупированными территориями
Украина и Британия начали переговоры о безвизе
Украина и Британия начали переговоры о безвизе
Бенфика - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Бенфика - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 февраля

В Украине запустят "грин-карту" для IT-специалистов

В Украине запустят "грин-карту" для IT-специалистов
12:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ubr.ua

Новости Бизнеса:Кабинет министров Украины поддержал установление квот на иммиграцию пяти тысяч IT-специалистов из-за рубежа.

Кабинет министров поддержал установление квоты на иммиграцию 5000 высококвалифицированных специалистов для трудоустройства в украинских IТ-компаниях из-за рубежа.

Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков в Facebook.

"Сегодня Кабинет министров поддержал установление квоты на иммиграцию пяти тысяч высококвалифицированных специалистов для трудоустройства в наших ІТ-компаниях из-за рубежа", - сообщил он.

Борняков добавил, что это позволит иностранцам: получить вид на жительство, что упростит им жизнь в Украине в длительном будущем им не надо будет получать ежегодные разрешения на применение труда иностранцев; их трудоустройство осуществляется на тех же условиях, что и для граждан Украины; они не привязаны к конкретным срокам пребывания в Украине; они не привязаны к конкретному месту работы и должности; они имеют возможность иммигрировать в Украину вместе со своей семьей; они смогут открывать ФЛП.

Украина заняла первое место по количеству IT-специалистов в Европе

Борняков объяснил, что украинским IT-компаниям не хватает специалистов, поэтому в правительстве решили привлечь иностранцев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, IT-специалисты, Александр Борняков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Указ Порошенко": Гончарук "похвастался" введением "нового" закона о вознаграждении
02 Старичок обогнал всех: самые популярные модели смартфонов 2019
03 Эпидемия коронавируса в мире: как распространяется заболевание (Карта)
04 Итоги дня 26 февраля: Президент учредил День сопротивления российской оккупации, ТКГ обсудили дополнительные меры на Донбассе из-за коронавируса
05 Коронавирусная эпидемия: У какой возрастной категории наибольший риск заразиться
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эпидемия коронавируса в мире: как распространяется заболевание (Карта)
Коронавирус: как распространяется заболевание в мире
Страшная статистика: сколько украинцев умерли от СПИДа
Страшная статистика: сколько украинцев умерли от СПИДа
В Украине запустят &quot;грин-карту&quot; для IT-специалистов
В Украине запустят "грин-карту" для IT-специалистов
Иракли Макацария обратился к герою шоу &quot;Холостяк-10&quot;
Иракли Макацария обратился к герою шоу "Холостяк-10"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь