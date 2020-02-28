Вопрос номер один в повестке дня: Кабмин направит средства на погашение долгов по зарплате горняков

Новости Бизнеса:Кабмин направит более 600 миллионов гривень на погашение долгов по зарплате шахтеров.

Кабинет министров оперативно отреагировал на поручение президента Владимира Зеленского о необходимости погасить до апреля задолженности по зарплатам перед шахтерами и на следующей неделе направит на это 654 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"Уже на следующей неделе Государственная казначейская служба Украины перечислит 654 млн грн, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда шахтеров и внесение обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы. В Минэкоэнерго вопрос выплаты задолженности по зарплате шахтерам – номер один в повестке дня, и она должна быть погашена в ближайшие месяцы", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, 25 февраля на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины президент Зеленский поручил министру энергетики и защиты окружающей среды в течение двух месяцев погасить все долги по зарплате шахтерам, иначе правительство должно отказаться от получения своей зарплаты.

Президент отметил, что долги по зарплате перед горняками составляют больше 1 млрд грн.