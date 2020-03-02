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Украинцам пообещали рекордно низкие платежки за февраль

Украинцам пообещали рекордно низкие платежки за февраль
13:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Счета за теплоснабжение в феврале могут быть снижены до 40%.

Предприятия теплокоммунэнерго при расчетах стоимости теплоснабжения в феврале получат возможность снизить "платежки" для населения до 40%, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на пресс-брифинге в понедельник.

"В феврале украинцы заплатят, возможно, рекордно низкие суммы за тепло не только за эту зиму, но и за несколько последних лет. Отдельные потребители могут получить платежки иногда ниже до 40%, чем за соответствующий период прошлой зимы", – сказал он.

Как отметил Гончарук, это результат совместной работы команды президента страны, парламента и правительства.

Возможность снижения стоимости услуг теплокоммунэнерго премьер объяснил тем, что цена на газ в феврале была значительно ниже, чем в предыдущие месяцы. В стоимости коммунальных услуг она составит менее 4 тыс. грн/1 тыс. куб. м.

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"В феврале газ был значительно дешевле. Рынок был таким благоприятным, поэтому ожидается, что цена газа в стоимости коммунальных услуг будет меньше, чем 4 тыс. грн", - сказал премьер.

При этом он сообщил, что отопительный сезон 2019/2020 Украина прошла успешно, в том числе и из-за теплой погоды.

"Несмотря на то, что были опасения, будут ли поставки газа и другие события, которые приведут к срыву отопительного сезона, этого не произошло", - констатировал Гончарук.

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Газ, Тарифы, Отопление, Теплоснабжение, Коммуналка.
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