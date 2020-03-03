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Вторник, 03.03.2020
Минэкоэнерго Украины просит Энергосообщество срочно завершить медиацию с инвесторами ВИЭ
Минэкоэнерго Украины просит Энергосообщество срочно завершить медиацию с инвесторами ВИЭ
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Минэкоэнерго Украины просит Энергосообщество срочно завершить медиацию с инвесторами ВИЭ

Минэкоэнерго Украины просит Энергосообщество срочно завершить медиацию с инвесторами ВИЭ
02:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Наработан законопроект, который в ближайшее время будет представлен в Кабинет министров Украины.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель обратился к главе Центра решения споров и переговоров Секретариата Энергетического сообщества (ЭС) Дирку Бушле с просьбой ускорить завершение процесса медиации с инвесторами возобновляемых источников энергии.

"Сегодня на рынке сложилась непростая ситуация, Министерство больше не может медлить с подачей комплекса наработанных решений, необходимых для устранения вызовов, связанных с вопросами поддержки возобновляемой энергетики", – говорится в письме Оржеля, обнародованному на сайте министерства в понедельник.

По словам министра, с участием всех заинтересованных сторон наработан законопроект, который в ближайшее время будет представлен в Кабинет министров Украины, и еще есть шанс включить в него предложения.

Глава Минэкоэнерго заявляет, что возглавляемое им ведомство готово к конструктивному сотрудничеству при доработке законопроекта как в парламенте, так и в рамках процедуры медиации, однако не может затягивать с устранением угроз энергосистеме страны. Такими угрозами Оржель, в частности, назвал высокую стоимость произведенной ВИЭ электроэнергии и ограниченные возможности для их интеграции в энергосистему в связи с негарантированным графиком производства электроэнергии.

По его прогнозам, объем дополнительной надбавки к цене на электроэнергию в рамках "зеленого" тарифа в 2020 году превысит 30 млрд грн и в дальнейшем будет увеличиваться. При этом министр прогнозирует дефицит ГП "Гарантированный покупатель" в єтом году на уровне 19 млрд грн.

Оржель указывает, что на текущий момент задолженность ГарПока за произведенную в январе-феврале "зеленую" электроэнергию 2020 года составляет около 2 млрд грн.

Выходом из ситуации и действенным механизмом развития ВИЭ в Украине Оржель считает внедрение "зеленых" аукционов. По его словам, министерство заинтересовано и делает все необходимое для ускорения имплементации аукционной модели поддержки ВИЭ и обеспечения ее эффективности для инвесторов, потребителей и энергосистемы в целом.

Вместе с тем, отметил Оржель, внедрение аукционов и определение квот тормозит предусмотренный законодательством переходный период для реализации проектов по "зеленому" тарифу.

Он также добавил, что в условиях затягивания медиация мощности ВИЭ по "зеленым тарифам" продолжают расти, обостряя проблему. По его словам, в январе-феврале они увеличились еще на 440 МВт – до 6,8 ГВт.

Как сообщалось, Минэкоэнерго на минувшей неделе озвучило новый, более жесткий сценарий решения сложившейся на рынке ВИЭ ситуации. Он предусматривает, в частности,, добровольную реструктуризацию "зеленых" тарифов (з/т) в виде его снижения на 5-25% в зависимости от вида генерации и ее мощности. В большинстве случаев в качестве компенсации предусматривается продление срока выплат на пять лет. Также согласившимся на добровольную реструктуризацию предлагается ввести 100%-ную ответственность за небалансы с 2022 года; а для отказавшихся – с 2020 года.

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Ведомство также инициировало норму, в соответствии с которой ограничения выработки э/э объектами "зеленой" генерации не оплачиваются в случае, если такие ограничения не превышают 200 часов в год.

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Инвесторы, Медиация, ВИЭ, Минэкоэнерго, Энергосообщество.
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