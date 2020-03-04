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Зеленский одобрил соглашение о сотрудничестве в трудовой миграции с Литвой

Зеленский одобрил соглашение о сотрудничестве в трудовой миграции с Литвой
11:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса:Соглашение будет способствовать укреплению и развитию сотрудничества в обеспечении защиты прав и интересов работников обоих государств.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 0021 "О ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Литовской республики о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции". Об этом указано в карточке законопроекта.

"Целью принятия акта является ратификация соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Литовской республики о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции, подписанного 7 декабря 2018", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

По словам заместителя министра социальной политики Олега Коваля, это соглашение будет способствовать укреплению и развитию сотрудничества в обеспечении защиты прав и интересов работников обоих государств и борьбы с нелегальной работой. Ратификация соглашения создаст возможность для официального трудоустройства граждан Украины в Литовской Республики, также улучшит финансовое положение украинских семей. Также ратификация соглашения даст возможность привлечения в Украину высококвалифицированных специалистов и рабочих из Литовской Республики.

Напомним, что данное соглашение Верховная Рада ратифицировала 5 февраля 324 голосами. Соглашение было подписано в конце 2018 года.

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Мигранты, Литва, Владимир Зеленский, Соглашение о сотрудничестве.
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