"Самый масштабный процесс": Милованов о достижениях министерства

Новости Бизнеса:Тимофей Милованов отчитался о работе Минэкономразвития за 6 месяцев.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что за последнее время был запущен самый масштабный приватизационный процесс в истории Украины ХХІ века, начата необратимая реформа рынка земли и рынка труда.

Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.

"Запустили самый масштабный приватизационный процесс в истории Украины ХХІ века - передали на приватизацию за 6 месяцев более 960 госпредприятий, создали агентство концессий и государственно-частного партнерства, проводим реформу корпоративного управления (ввели принципы ОЭСР), подготовили законопроект о Фонде Национального Благосостояния, открыли прозрачную аренду государственного имущества и т.п.", - написал Милованов.

Он также подчеркнул, что была начата реформа рынка земли. Детенизация рынка земли фундаментально изменит к лучшему ситуацию в области сельского хозяйства, привлечет инвестиции, создаст новые рабочие места, станет основой для развития рынка капитала. Также была начата реформа рынка труда.

Кроме того, украинские экспортеры за полгода расширили свою географию. Для разных видов аграрной продукции были открыты рынки Японии, Тайваня, Бразилии, Эфиопии, подписаны 3 международных соглашения на экспорт продукции в КНР, возобновлен экспорт мяса птицы в Королевство Саудовской Аравии и ЕС, завершается работа над расширением доступа нашей аграрной продукции на рынок Канады и Малайзии. Мы существенно укрепили позиции Украины на торговой карте мира. Также был начат процесс пересмотра торговых соглашений, в т.ч. в рамках ВТО.

"Мы запускаем и реформируем три ключевых рынка - капитала, земли и труда. Ведь именно эти рынки являются драйверами развития экономики. Вместе с привлечением инвестиций - это то, что реально выведет нашу страну на новый уровень развития", - подчеркнул Милованов.