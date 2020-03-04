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"Самый масштабный процесс": Милованов о достижениях министерства

"Самый масштабный процесс": Милованов о достижениях министерства
17:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Тимофей Милованов отчитался о работе Минэкономразвития за 6 месяцев.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что за последнее время был запущен самый масштабный приватизационный процесс в истории Украины ХХІ века, начата необратимая реформа рынка земли и рынка труда.

Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.

"Запустили самый масштабный приватизационный процесс в истории Украины ХХІ века - передали на приватизацию за 6 месяцев более 960 госпредприятий, создали агентство концессий и государственно-частного партнерства, проводим реформу корпоративного управления (ввели принципы ОЭСР), подготовили законопроект о Фонде Национального Благосостояния, открыли прозрачную аренду государственного имущества и т.п.", - написал Милованов.

Он также подчеркнул, что была начата реформа рынка земли. Детенизация рынка земли фундаментально изменит к лучшему ситуацию в области сельского хозяйства, привлечет инвестиции, создаст новые рабочие места, станет основой для развития рынка капитала. Также была начата реформа рынка труда.

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Кроме того, украинские экспортеры за полгода расширили свою географию. Для разных видов аграрной продукции были открыты рынки Японии, Тайваня, Бразилии, Эфиопии, подписаны 3 международных соглашения на экспорт продукции в КНР, возобновлен экспорт мяса птицы в Королевство Саудовской Аравии и ЕС, завершается работа над расширением доступа нашей аграрной продукции на рынок Канады и Малайзии. Мы существенно укрепили позиции Украины на торговой карте мира. Также был начат процесс пересмотра торговых соглашений, в т.ч. в рамках ВТО.

"Мы запускаем и реформируем три ключевых рынка - капитала, земли и труда. Ведь именно эти рынки являются драйверами развития экономики. Вместе с привлечением инвестиций - это то, что реально выведет нашу страну на новый уровень развития", - подчеркнул Милованов.

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Минэкономразвития, Минэкономики, Тимофей Милованов.
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