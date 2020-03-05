В Украине иностранцы сократили вложения в облигации госзайма

Новости Бизнеса:В Украине по итогам недели заметно сократился объем вложений среди нерезидентов в облигации госзайма.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам недели сократился на 2,4 млрд грн, или на 2%, - до 124,2 млрд грн.

Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, до этого нерезиденты две недели воздерживались от покупки украинских ОВГЗ, сохраняя долю вложений на уровне около 127 млрд грн.

В результате доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины сократилась до 15,4%.

По сравнению с началом года текущие объемы вложений нерезидентов в украинские ОВГЗ остаются выше на 8,5 млрд грн, или на 7,3%.

Как сообщалось ранее, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 млрд грн, или в 18 раз, - до 115,8 млрд грн.