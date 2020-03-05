В Украине международные резервы за февраль выросли более чем 26 млрд

Новости Бизнеса:В Украине международные резервы выросли на 1,3% за прошедший месяц.

Международные резервы Украины в феврале 2020 года увеличились, по предварительным данным, на 1,3%, или на $0,33 млрд – до $26,623 млрд.

Об этом сообщили на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, увеличение международных резервов в феврале обусловлено, прежде всего, сохранением благоприятной ситуации на валютном рынке.

Как сообщалось ранее, Президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка хороший специалист, но он не показал результат.