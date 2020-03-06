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Шмыгаль: Украинцам в Крыму должны дать воду

Шмыгаль: Украинцам в Крыму должны дать воду
10:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: jankoy.org.ua

Новости Бизнеса:Денис Шмыгаль утверждает, что о возобновлении промышленной подачи воды в оккупированный Крым речь не идет, но государство должно помочь своим гражданам.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что вода в оккупированный Россией Крым может поставляться только для населения, но не для промышленных предприятий.

Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос народного депутата от "Голоса" Юлии Клименко по поводу его заявления сначала о том, что вода на полуостров должна поставляться, а затем - опровержение в социальных сетях.

Шмыгаль заявил: "Я вчера очень четко высказывался относительно поставок воды в украинский Крым. Мы не будем поставлять воду для промышленных и военных объектов. Восклицательный знак. На этом ставим точку. Мы будем поставлять воду в случае необходимости или гуманитарной угрозы украинцам для хозяйственных нужд, для питья. Хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями мы должны это обеспечить - это наша обязанность перед нашими украинцами".

Эти слова часть сессионного зала восприняла неодобрительно, а часть поддержала аплодисментами. Шмыгаль еще раз подчеркнул: "Мы не говорим о возобновлении промышленной поставки воды", и призвал "не манипулировать такими вещами".

Как сообщалось, 5 марта вечером в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" Шмыгаль сказал: "Вопрос подачи воды в оккупированный Крым - это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму". Он подчеркнул, что "неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе".

"Там живут украинцы, в Крыму живут украинцы. Мы не перекроем воду для украинцев. Точка. Крым - это Украина. Мы не собираемся подавать воду не в Украину, Крым - это Украина ... Оккупант не может нести ответственность за живущих там украинцев", - подчеркнул премьер.

Шмыгаль уточнил свои слова о подачах воды в оккупированный Крым

Позже он написал в Facebook: "Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины".

Как отметил Шмыгаль, объясняя свои слова в эфире программы "Право на власть", "формат ток-шоу не лучший, чтобы обсуждать сложные вопросы. Например, вопрос подачи воды в Крым".

"В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает об украинцах проживающих на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим помогать этим людям. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям и воду, которая пойдет на военные базы невозможно. Этот тезис потерялась в шуме студии", - заявил премьер-министр.

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Крым, Аннексия Крыма, Денис Шмыгаль, Вода в Крым.
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