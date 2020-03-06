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Зеленский распорядился: Государство закажет три дизель-поезда и 90 вагонов у КВСЗ

Зеленский распорядился: Государство закажет три дизель-поезда и 90 вагонов у КВСЗ
15:43 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса:Президент Украины Владимир Зеленский обязал главу Мининфраструктуры Владислава Криклия закупить у Крюковского вагоностроительного завода 90 пассажирских вагонов и 3 дизель-поезда.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий, после публичной дискуссии с президентом Владимиром Зеленским пообещал, что "Укрзализныця" закажет у Крюковского вагоностроительного завода 90 пассажирских вагонов и 3 дизель-поезда. Об этом он сообщил в Кременчуге на Крюковском вагоностроительном заводе.

"Согласно полученной вчера задаче, которую мы узнали из СМИ, мы начали отрабатывать эти вопросы. Было неприятно узнать, что прежнее руководство "Укрзализныци" не находило общего языка, а наоборот вело дискуссии через суды, АМКУ и даже писали письма жалобы с целью дискредитации качества производства завода.

Мы проговорили наш план минимум - это 2-3 дизель-поезда и до 100 пассажирских вагонов. Окончательное количество будет зависеть от финансового плана, который сейчас согласовывает наблюдательный совет УЗ, будем исходить из цифр, которые мы можем обеспечить", - заявил министр.

Затем слово взял Зеленский:

"Мне кажется наступают времена, когда надо говорить конкретные вещи .. поэтому господин министр я хотел бы, чтобы мы сейчас сказали, что мы действительно закажем 3 дизеля и 100 вагонов. Не до 100, а 100.

"Можно немного меньше? 80-90 - спросил Криклий - Исходя из финансового плана, я не знаю как наблюдательный совет ..."

"80-90 не подходит. Давайте тогда не 100, а 90, договорились", - резюмировал президент.

Напомним, Президент Владимир Зеленский вызвал в Полтавскую область министра инфраструктуры Владислава Криклия для решения проблемы по срыву контракта "Укрзализныци" с "Крюковским вагоностроительным заводом" на поставку вагонов и дизель-поездов.

Как сообщалось ранее, в июле 2019 Крюковский вагоностроительный завод (КВЗС) подал иск в суд против УЗ на 1,4 млрд грн и утверждает, что УЗ своими действиями доводит завод до банкротства.

"Чем сможем, поможем": Зеленский посетил завод "АвтоКрАЗ"

В пресс-службе КВСЗ сообщили, что УЗ нарушила четыре договора на поставку 54 пассажирских вагонов, не рассчиталась за 11 пассажирских вагонов, полученных в декабре 2018 года и январе 2019 года, а также не оплатила авансовые платежи по договорам.

Кроме того, Укрзалізниця не принимает уже готовые вагоны в соответствии с заключенными договорами.

Позже сообщалось, что Укрзалізниця подготовит и передаст в Антимонопольный комитет документы, связанные с тендером на приобретение вагонов на сумму более 1,5 млрд грн.

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Поезда, Владимир Зеленский, КВСЗ, Владислав Криклий.
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