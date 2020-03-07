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Агентство Fitch подтвердило рейтинг Украины "B" с положительным прогнозом

Агентство Fitch подтвердило рейтинг Украины "B" с положительным прогнозом
09:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B".

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз положительный.

Прогноз по рейтингам является позитивным, сообщается на сайте организации.

Краткосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте также подтвержден на уровне "B" со стабильным прогнозом. Fitch ожидает продолжения сотрудничества Украины и Международного валютного фонда в рамках многолетней программы.

Эта программа облегчает доступ к внешнему финансированию, позволяет снизить риски рефинансирования, а также укрепить макрофинансовую стабильность и бюджетную устойчивость.

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В Fitch отмечают, что Украина достигла значительного прогресса в законодательном одобрении ряда реформ, которые в случае эффективного и надежного внедрения, могут помочь устранить структурные недостатки, влияющие на перспективы роста и качество институтов.

Среди факторов, которые агентство приводит в качестве влияющих на повышение рейтинга страны, находятся снижение внешней финансовой уязвимости, а также уверенность, что прогресс в реформах будет способствовать улучшению перспектив роста экономики при сохранении макроэкономической стабильности.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года кредитное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг (IDR) Украины в иностранной и национальной валютах с B- до B и улучшило прогноз со стабильного на положительный.

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ВВП, Fitch Ratings, Экономика Украины, Рейтинговое агентство.
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