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Шмыгаль заявил о частичном погашении долгов перед шахтерами

Шмыгаль заявил о частичном погашении долгов перед шахтерами
10:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Кабмин

Новости Бизнеса:Кабинет министров Украины выделил 653 млн грн за выплату задолженностей по заработной плате шахтерам.

После вмешательства главы государства шахтерам госпредприятий вчера перечислено 653 млн гривен для погашения долгов по зарплате.

Об этом в прямом эфире телепередачи "Свобода слова Савика Шустера" заявил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, информирует сегодня Офис Президента.

"Как сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль, после вмешательства главы государства вчера горнякам уже перечислены первые 653 млн гривень. Во исполнение задачи Президента правительство продолжает работать для полной ликвидации задолженности по выплате зарплат работникам государственных шахт", - говорится в сообщении.

В ОП отметили, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание правительства на проблему невыплаты зарплаты шахтерам госпредприятий. Эти долги накапливались годами и на сегодняшний день уже составили свыше миллиарда гривень. Зеленский подчеркнул, что первая часть задолженности должна быть погашена уже в марте, напомнили в ОП.

Шмыгаль дал обещание о разрешении ситуации с задержкой зарплат шахтерам

Как сообщалось, Президент Володимир Зеленский в ходе Всеукраинского совещания работников угольной отрасли 25 февраля заявил, что все долги по заработной плате перед украинскими шахтерами должны быть погашены в течение марта-апреля 2020 года.

Правительство 4 марта 2020 года направило 654 млн грн на погашение задолженности по выплате заработной платы перед шахтерами девяти предприятий.

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Шахтеры, Денис Шмигаль, ОП, Офис Президента, Володимир Зеленський.
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