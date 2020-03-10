Какая стоимость продуктов по состоянию на 11 марта 2020 года

Новости Бизнеса:Следите за еженедельным мониторингом цен на главные продукты питания в Украине.

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия изменились:

Средняя цена на батон была - 13,09 грн. На этой неделе цена - 13,39 грн.

Средняя цена на черный хлеб была - 21,39 грн. Цена на этой - 21,83 грн.

Цена на белый хлеб была 21,69 грн. Цена на этой неделе та же.

Булка (упаковка 5 штук) была - 14,13 грн. На этой неделе цена прежняя.

Кисломолочная продукция:

Цены на кисломолочные продукты немного колебались:

Средняя цена за пакет молока (900 г) была 27,13 грн. Цена на этой неделе не изменилась.

Кефир (900 г) стоил 28,17 грн. Цена на этой неделе - та же.

Цена за пачку масла (200 г) была - 45,56 грн. Цена на этой неделе - 45,15 грн.

Сметану (350 г) можно было купить за 29,36 грн. На этой неделе цена - 29,23 грн.

Цена за творог (180 г) была 24,95 грн. На этой неделе цена осталась прежней.

Мясные продукты:

Цена на мясные продукты на этой неделе немного изменилась:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 156,96 грн. Цена на этой неделе - 155,21 грн.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 101,21 грн. Цена на этой неделе - 103,46 грн.

Курятина филе (1 кг), стоило - 98,45 грн. Цена на этой неделе та же.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 100,95 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Крупы:

Цены на крупы на этой неделе изменились:

Цена за 1 килограмм гречки была - 30,15 грн. На этой неделе цена - 30,30 грн.

Цена на рис (1 кг) была - 19,89 грн. Цена на этой неделе - 23,56 грн.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 15,83 грн. Цена на этой неделе выше - 16,49 грн.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 13,89 грн. На этой неделе - 14,99 грн.

Бакалея:

Стоимость бакалейных товаров немного изменилась:

Цена на яйца (10 шт.) была - 21,95 грн. Цена на этой неделе - 20,95 грн.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 30,56 грн. На этой неделе цена та же.

Сахар (1 кг) стоил - 13,46 грн. На этой неделе цена - 13,96 грн.

Соусы и специи

Стоимость соусов и специй на этой неделе не изменились.

За соль (1,5 кг) требовали - 9,40 грн. Цена на этой неделе прежняя.

Стоимость перца черный горошек (10 г) была - 7,17 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Цена на майонез 67% (360 г) была - 22,79 грн. На этой неделе средняя стоимость та же.

Кетчуп (270 г) стоил - 12,57 грн. Стоимость на этой неделе - 11,95 грн.