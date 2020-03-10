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Представитель Украины при МВФ призывает обсудить дальнейшую стратегию страны

Представитель Украины при МВФ призывает обсудить дальнейшую стратегию страны
19:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Представитель Украины при МВФ призывает Украину обсудить стратегию страны.

Представитель Украины при МВФ Владислав Рашкован призвал Украину обсудить стратегию страны.

"Думаю, было бы неплохо собрать вместе специалистов по макроэкономике и обсудить дальнейшую стратегию страны. Уверен, новому правительству будет полезен такой анализ", – написал он в Facebook во вторник.

"Не хотите отложить в сторону межкорпоративные разногласия и встретиться вместе для формирования какого-то консенсус-документа в новых внешних реалиях? Уверен: площадка для такой дискуссии/кооперации (даже виртуальной в условиях вируса) найдется", – добавил Рашкован.

Как сообщалось ранее, 4 марта на внеочередном заседании, созванном по требованию Президента, ВР поддержала отставку Премьер-министра Алексея Гончарука, который накануне подал соответствующее заявление. Отставка Премьер-министра означает автоматическую отставку всего состава правительства.

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После этого 291 голосом "за" Верховная Рада назначила премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля, который до этого занимал должность вице-премьер-министра Украины - министра развития громад и территорий Украины.

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МВФ, Кабмин, Владислав Рашкован.
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